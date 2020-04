Ligue 1 terminata, il pres. del Nizza: "Siamo quinti e felici. Ora aspettiamo l'Europa"

Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza, è soddisfatto della decisione della LFP di terminare la Ligue 1 alla 28esima giornata “La prima soddisfazione è che sappiamo dove stiamo andando e questo è essenziale. Il percorso è quasi completamente tracciato, il campionato è fermo ed è una buona cosa nel contesto attuale. Il quinto posto è una buona cosa ma con un punto interrogativo, in quanto è previsto di giocare le finali delle due coppe prima dell'inizio della prossima stagione. Pertanto non abbiamo la certezza di essere europei (il Nizza non lo sarà se il PSG perde le sue due finali, sarà alle qualificazioni se il PSG vincerà solo la Coppa di Lega e accederà direttamente all'Europa League se il Parigi non vince la Coppa di Francia). Se le finali non vengono giocate, saremo direttamente in Europa League ma stiamo aspettando, non voglio che i nostri sostenitori si illudano. Siamo attenti e pragmatici e apprezziamo che il calcio francese abbia trovato coerenza. Ma sì, siamo contenti di questo quinto posto, è una buona notizia, ma la cosa più importante è che troveremo armonia, visibilità che ci aiuteranno a lavorare'