Ligue 1, tris Montpellier e vittoria del Rennes. Il Monaco si ferma sull'1-1

vedi letture

Nella serata di Ligue 1 è arrivato il pareggio del Monaco che in casa non è andato oltre l'1-1 contro il Reims. Hanno fatto meglio il Montpellier che ha trionfato 3-0 contro lo Strasburgo e il Rennes, vincente per 2-0 in casa del Tolosa. Vittorie esterne invece per il Metz, 1-0 contro l'Amiens e l'Angers, 1-0 in casa del Brest.

Il programma completo del 27° turno di Ligue 1:

Venerdì

20:45 Nimes-Olympique Marsiglia 2-3

Sabato

PSG - Dijon 4-0

Amiens - Metz 0-1

Brest - Angers 0-1

Monaco - Reims 1-1

Montpellier - Strasburgo 3-0

Tolosa - Rennes 0-2