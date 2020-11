Ligue 1, un autogol regala il pari al Lione: in casa del Lille finisce 1-1

Solo un pareggio per l'Olympique Lione che non è andato oltre l'1-1 in casa dell'ottimo Lille secondo in classifica. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 22' con Bamba ma grazie ad un autogol di Celik al 41' l'OL ha impattato. Nonostante l'espulsione di Marcelo per doppio giallo però la squadra di Rudi Garcia ha tenuto il pari trovando un punto importante e sale così 14 punti mentre il Lille a quota 19, a -2 dal PSG primo.