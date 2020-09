Ligue 1, un calciatore del Rennes è risultato positivo dopo gli ultimi test effettuati

Un giocatore del Rennes è risultato positivo al coronavirus durante i controlli effettuati prima della quinta giornata di Ligue 1, come previsto dal protocollo. Il club bretone, che sabato dovrebbe giocare contro il Saint-Etienne alle 17, non ha rivelato l'identità del giocatore in questione, che è stato messo in quarantena: “I test effettuati nell'ambito del protocollo pre-partita per la trasferta a Saint-Étienne hanno rivelato un sospetto di casi di Covid-19 tra i giocatori. Il calciatore è stato automaticamente posto in isolamento ed è in contatto permanente con il personale medico", recita il comunicato.