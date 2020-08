Ligue 1, un rosso a testa ma vince il Rennes: contro il Montpellier finisce 2-1

Prosegue la Ligue 1 tra rinvii e match posticipati. Il Rennes, nella sfida di oggi contro il Montpellier, ha trionfato 2-1 grazie all'autogol di Le Tallec e al gol di Camavinga, gioiellino francese classe 2002 seguito praticamente da mezza Europa. Inutile la rete messa a segno in pieno recupero da Laborde. Gol ed emozioni nella sfida tra le due compagini, con un rosso per parte: prima Mollet, poi Terrier hanno lasciato il campo in anticipo per espulsione diretta. Il programma odierno del campionato francese si chiuderà con la sfida tra Strasburgo e Nizza.