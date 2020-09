Ligue, i parziali delle ore 15.00: Rennes e Lens in vantaggio, Reims con l'uomo in meno

Finiscono i primi tempi in Ligue 1, sono quattro le gare iniziate alle ore 15.00: Lens in vantaggio 2-1 dopo aver subito il gol di Grbic, stesso risultato per il Rennes sul Nimes. Brest in vantaggio in casa del Dijon, non si segna soltanto tra Angers e Reims: i padroni di casa hanno sbagliato il calcio di rigore, ma nel secondo tempo possono sfruttare l'uomo in più dopo il rosso a Faes.

I parziali dei match delle ore 15.00

Angers - Reims 0-0

Dijon - Brest 0-1

Lorient - Lens 1-2

Nimes - Rennes 1-2