Lille, David è l'obiettivo per rimpiazzare Osimhen. Il canadese gradisce la destinazione

Il Lille si porta avanti per la sostituzione di Victor Osimhen, destinato al Napoli. Parte della cifra che i francesi incasseranno finirà nelle casse del Gent per acquistare a titolo definitivo Jonathan David, talento canadese di soli 20 anni che ha chiuso la sua stagione in Pro League con 18 reti in 27 partite. Affare da 25 milioni, il giocatore è disposto a sposare il progetto del LOSC, capace di valorizzare al massimo giovani talenti come si è visto negli ultimi anni: oltre a Osimhen e Gabriel, la scorsa stagione il club è riuscito a rivendere a cifre elevate Pépé e Leao.