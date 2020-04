Lille, Fonte: "Sarebbe una mancanza di rispetto non tornare a giocare mentre tutti lavorano"

José Fonte, difensore del Lille, ha parlato a RMC Sport della possibile interruzione definitiva dei campionati, mostrando grande perplessità: "Ci atterremo alle disposizioni delle autorità, ma per correttezza è importante finire questo campionato. Penso che sarebbe una mancanza di rispetto per i cittadini francesi se la maggior parte della popolazione tornasse al lavoro e non i calciatori. Sarebbe un brutto segnale per tutti".