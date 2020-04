Lille, il presidente non ci sta: "Inaccettabile chiudere. Avvantaggiato chi non ha affrontato il PSG"

Con la Ligue 1 sospesa definitivamente, il Lille sarebbe fuori dalla Champions League per un solo punto. Una beffa che non va giù al numero uno del club, Gerard Lopez. Che a La Voix du Nord ha dichiarato: "È inaccettabile la fine della stagione al 27° o 28° turno. Guardate le statistiche: nelle ultime dieci stagioni, il 71% dei club ha cambiato posizione di classifica nelle ultime dieci giornate. La corsa finale giova a coloro che sono fisicamente meglio preparati. Il regolamento non prevede un campionato che si interrompe a metà. E poi ci sono altri parametri: il PSG, ad esempio, che ha una media di 2,7 punti a partita. Chi non lo ha affrontato nel ritorno ne trae vantaggio".