Lille, il presidente: "Se avessimo portato avanti la stagione ci saremmo qualificati in Champions"

vedi letture

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha commentato la decisione della Ligue 1 di definire la classifica. Una scelta che ha danneggiato il suo club, che per un solo punto non potrà partecipare alla prossima Champions League: "Il LOSC sperava che la soluzione migliore per terminare la stagione della Ligue 1 fosse quella di scendere in campo. Siamo convinti che la qualità del nostro gruppo ci avrebbe consentito di raggiungere i nostri obiettivi e di qualificarci nuovamente per la Champions League. La decisione delle autorità pubbliche e la sua applicazione da parte delle autorità sportive hanno reso impossibile questa soluzione. L'ipotesi senza precedenti di congelare i risultati di una stagione troncata ci ha quindi portato a partecipare alla ricerca di soluzioni più eque, più in linea con il merito sportivo e meno brutale. Come molti altri club, riteniamo che queste opzioni avrebbero dovuto essere studiate e discusse collettivamente entro il termine ragionevole concesso dalla UEFA a tale scopo".