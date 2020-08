Lille, il sostituto di Osimhen è arrivato in città. Affare da 31 milioni di euro

Arrivano dettagli da RMC Sport sul trasferimento di Jonathan David al Lille. Il canadese, acquistato dal Gent per 31,5 milioni bonus compresi firmerà un contratto per cinque stagioni. L'attaccante, chiamato per rimpiazzare Osimhen, trasferitosi al Napoli, è già in Francia e domattina si sottoporrà alle visite mediche.