Lille-Lione 1-1, le pagelle: Anthony Lopes limita i danni, Bamba imprendibile

vedi letture

Lille-Lione 1-1

Marcatori: 23' Bamba (Lille), 41' aut. Çelik (Lille).

LILLE

Maignan 6 - Non viene particolarmente chiamato in causa, specie dopo l'espulsione di Marcelo, risultando incolpevole in occasione del gol subito.

Çelik 5,5 - Macchia parzialmente la sua prestazione, altrimenti sufficiente, rendendosi sfortunato protagonista di un'autorete.

Fonte 6 - Dirige autoritariamente la difesa di Galtier uscendo anzitempo per un infortunio all'occhio destro (dal 45'+3 Soumaoro 6 - Subentra a Fonte donando nuova linfa alla retroguardia del LOSC).

Botman 6,5 - Raccoglie le redini della retroguardia di Galtier impostando e coprendo con la medesima abnegazione.

Reinildo 6 - Corre regolarmente lungo la fascia di competenza supportando positivamente la manovra offensiva del Lille.

Luiz Araújo 6,5 - Entra nel campo a piede invertito sfiorando, con un velenoso mancino a giro, la rete personale (dall'89' David sv - Sostituise Luiz Araújo non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

André 6 - Spalleggia Renato Sanches in mezzo al campo concentrandosi, per lo più, sulla fase di copertura.

Renato Sanches 6,5 - Inizia timidamente prima di crescere, andando vicino al gol, con il trascorrere dei minuti.

Bamba 7,5 - Salta costantemente il diretto marcatore realizzando, con uno splendido mancino a giro, la rete del momentaneo 1-0 (dall'89' Lihadji sv - Prende il posto di Bamba non riuscendo, per questioni di tempo, a mettersi in evidenza).

Ikoné 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni rendendosi protagonista di una prestazione al di sotto delle sue possibilità (dal 67' Yazıcı 6,5 - Subentra ad Ikoné sfiorando, più e più volte, il gol).

Yılmaz 7 - Lotta contro l'intera retroguardia del Lione servendo a Bamba il pallone dell'1-0.

LIONE

Anthony Lopes 7 - Limita il passivo a discapito della sua squadra non avendo alcuna colpa sul mancino dell'1-0 firmato da Bamba.

Dubois 6 - Pattuglia la corsia di destra non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Marcelo 4 - Complica, e non poco, la prestazione della sua squadra facendosi scioccamente espellere per un doppio giallo.

Diomandé 6,5 - Comanda la retroguardia di Rudi García non badando a grossi fronzoli in fase difensiva.

Cornet 6 - Veste i panni del terzino sinistro applicando generosamente in fase di copertura.

Paquetá 5,5 - Indossa i panni della mezzala offrendo una prova, nel complesso, piuttosto timida.

Thiago Mendes 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco lungo la mediana dell'OL non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva.

Aouar 6,5 - Conferisce le giuste geometrie al centrocampo del Lione generando, con una sua conclusione, l'autorete di Çelik (dal 53' Benlamri 6,5 - Subentra ad Aouar rimpinguando proficuamente le maglie della retroguardia di Rudi García).

Kadewere 5,5 - Viaggia lungo la fascia di competenza faticando, nonostante l'impegno, a rendersi pericoloso.

Depay 5 - Svaria lungo l'intero fronte d'attacco del Lione andando a sbattere, in maniera sistematica, addosso alle maglie della difesa del LOSC (dal 74' Dembélé 6 - Sostituisce uno spento Depay fornando energie fresche alla propria squadra).

Toko Ekambi 6 - Parte nel migliore dei modi, creando diversi pericoli alla retroguardia del Lille, prima di calare, fino al cambio, con il passare dei minuti (dal 74' Bruno Guimarães 6 - Prende il posto di Depay infoltendo le maglie del centrocampo dell'OL).