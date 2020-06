Lille, Lopez: "Stop campionato è una vera catastrofe. La Ligue1 sarà impoverita"

Il presidente del Lille Gerard Lopez ha deciso di schierarsi al fianco del collega del Lione Jean Micheal Aulas contro lo stop definitivo della Ligue1 a causa della pandemia Coronavirus: “Ci siamo trovati messi di fronte al fatto compiuto, a una decisioni unilaterale del Governo. Lo stop dei campionati è una vera e propria catastrofe sopratutto per le conseguenze economiche che mettono in ginocchio tutto il movimento, svuotando le casse delle società - ha spiegato Lopez in una conferenza stampa come riporta L'Equipe - Solo il PSG non subirà delle conseguenze, mentre tutte le altre saranno costrette a svendere i propri talenti per sanare i bilanci e alla fine avremo una Ligue1 più povera”.