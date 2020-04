Lille, Megalhaes fa gola a mezza Europa: in pole c'è l'Everton di Ancelotti

L'Everton di Carlo Ancelotti continua a seguire con attenzione il giovane difensore brasiliano del Lille Gabriel Megalhaes. Come riporta Sky Sports infatti, i Toffees sono in pole per il centrale arrivato in Francia nel 2017 per circa 2 milioni di euro e diventato, in poco tempo, uno dei giocatori più richiesti sul mercato.