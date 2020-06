Lille, niente conferma per Gaitan. Il centrocampista sarà libero, il Boca lo aspetta

Secondo le informazioni riportate da Marca, il Lille non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Nicolas Gaitan. L'ex centrocampista di Atletico Madrid e Benfica, 32 anni, era arrivato in Francia a gennaio da svincolato, dopo aver lasciato i Chicago Fire, ma ha disputato solo quattro partite, mettendo insieme appena 50 minuti. Adesso, per l'argentino si prospetta un ritorno in patria. Ad attenderlo c'è il Boca Juniors.