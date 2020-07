Lille, per il dopo Remy ecco Burak Yilmaz: oggi le visite mediche, poi la firma del biennale

Il Lille ha individuato il sostituto di Loic Remy, attaccante francese che potrebbe ancora accasarsi al Benevento nonostante non abbia fin qui ricevuto l'idoneità sportiva. Come riporta 'Rmc Sport', previste per oggi le visite mediche di Burak Yilmaz, attaccante turco reduce dall'avventura al Besiktas. Se non ci saranno intoppi nei test fisici, il club francese ufficializzerà l'acquisto del calciatore classe '85, che ha raggiunto un accordo biennale col suo nuovo club.