Lille-PSG 0-0, le pagelle: Kimpembe gigantesco, Yazici delude. Kean se la cava

LILLE-PSG 0-0

LOSC LILLE

Maignan 6.5 - Inoperoso per un tempo, si supera proprio nell’ultima occasione della prima frazione evitando il gol di Kimpembe con un bel riflesso. Nella ripresa respinge bene ancora un paio di pericoli ed è sempre preciso anche in uscita.

Celik 5.5 - Molto bloccato il terzino del Lille, che dalla sua parte si preoccupa molto di più a contenere Kurzawa piuttosto che ad esporsi in avanti, ma senza grandi risultati con il francese che sulla sua fascia fa ciò che vuole.

Fonte 6 - Non proprio elegantissimo, il centrale di Galtier di dimostra comunque efficace, seppur in qualche situazione rischi di far venire un colpo ai suoi tifosi, con letture non sempre giuste e con disimpegni al limite.

Botman 6 - Più solido e sicuro rispetto a Fonte, è praticamente perfetto nelle respinte aeree, mentre fa molta più fatica negli uno contro uno. Meno sul pezzo però negli uno contro uno e in marcatura su Kean, che gli prende il tempo praticamente sempre sui cross di Kurzawa.

Reinildo 6 - Una freccia il terzino africano, che si nota subito facendo ammonire Kimpembe dopo essergli sfuggito in velocità in fascia. Contiene abbastanza bene anche Florenzi, anche se spesso utilizza le maniere forti.

Ikoné 5 - Tanto fumo e poco arrosto. Ci prova con un paio di giocate, ma fa più confusione che altro. Dal 62’ Weah 5.5 - Non dà nulla in più al Lille.

André 6.5 - Solido ed efficace, è bella la sua lotta con Gueye. Ha qualità nel palleggio e in disimpegno, dimostra anche molta sapienza tattica. Dal 79’ Xeka sv

Soumaré 6 - Più macchinoso di André, è più falloso rispetto al suo omologo, anche se fisicamente è praticamente dominante.

Bamba 5.5 - Attivo, entra subito in partita dimostrando di essere la chiave principale del Lille di Galtier. La sua velocità spaventa il PSG, che infatti lo raddoppia sempre, e piano piano viene annullato dalla gara.

Yazici 5 - Meno in palla rispetto al solito, si muove poco. Trova pochi palloni giocabili, ben schermato dal centrocampo parigino, e in generale non pare avere la cattiveria giusta a cui ci ha abituato. Dal 62’ David 6 - Ci prova subito con una girata, poi lotta con i centrali.

Yilmaz 6 - Subito una buona occasione in cui attacca bene la profondità senza però riuscire a girare in porta. Tanta lotta contro i centrali del PSG, in cui poche volte esce vincente. Dopo una gara di fatica mostra tutta la sua qualità nel finale, sfiorando il gol con un destro secco da fuori.

PARIS SAINT-GERMAIN

Navas 6 - Inoperoso per un tempo, si guadagna la sufficienza respingendo un bel tiro di Yilmaz.

Kehrer 6 - Il più in affanno dei centrali parigini, rischia più volte la frittata uscendo palla al piede. Sfiora il vantaggio con uno splendido stacco aereo in cui è poco fortunato.

Marquinhos 6.5 - Perfetto in marcatura su Yilmaz, non sbaglia un pallone.

Kimpembe 7 - Subito ammonito per un fallo durissimo su Reinildo, è bravo a gestire la sua gara senza eccedere in falli inutili, seppur puntato da un buon velocista come Ikoné. Sfiora il gol nel recupero del primo tempo. Salva i suoi con un intervento prodigioso in scivolata quattro contro uno, situazione in cui si infortuna. In questi casi si dice un salvataggio che vale come un gol. Dall’81’ Bakker sv

Florenzi 6.5 - Grande spinta per l’ex Roma lungo la fascia di Reinildo. Tanti cross, quasi sempre precisi, e buone trame: è una delle chiavi offensive più utilizzate dalla squadra di Tuchel. Esce anche lui per infortunio. Dall’85’ Dagba sv

Rafinha 6.5 - Il più incursore degli interni parigini, sfiora il gol di testa dopo un buon inserimento su servizio di Di Maria. Sempre in movimento e nel vivo del gioco, è il più costante dei mediani di Tuchel. Dal 78’ Draxler sv

Gueye 6 - Calma e gestione scolastica del pallone, il regista del PSG fa un buon lavoro in fase di rottura e gestisce saggiamente i possessi che gli passano tra i piedi.

Verratti 6 - Tanti errori in avvio, poi torna sui suoi livelli. Buona gestione della palla, ma il possesso del PSG questa sera è piuttosto sterile.

Kurzawa 6.5 - Tra i più positivi della squadra di Tuchel, è sempre pericolosissimo quando va al cross. Grande lavoro in entrambe le fasi, sovrasta Celik. Dall’85’ Herrera sv

Di Maria 5.5 - Abbastanza mobile alle spalle di Kean, mette dento un paio di cross velenosi ma non riesce a pungere la difesa del Lille ben organizzata. Dal 77’ Mbappe sv

Kean 6 - Ottimi movimenti e un paio di girate da attaccante vero, anche se la porta non sempre è inquadrata. Buon lavoro spalle alla porta e qualche buono spunto, gara complicata in cui se la cava bene.