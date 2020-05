Lille, Soumare ha le valigie pronte: considererà un'eventuale offerta del Newcastle

Boubakary Soumare potrebbe lasciare il Lille questa estate. Non è stata una stagione facile per il centrocampo che a febbraio è finito al centro della cronaca per essere stato lasciato fuori spesso dal suo allenatore per problemi disciplinari. Pertanto Soumare ha ormai le valigie pronte e secondo la stampa inglese è pronto a riconsiderare anche un'eventuale offerta del Newcastle, che inizialmente aveva rifiutato. Con il cambio si proprietà e i progetti importanti dei Magpies però pare che Soumare abbia cambiato idea ed è pronto a sbarcare in Inghilterra.