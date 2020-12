Lingard-Manchester United ai titoli di coda: via a gennaio, la Real Sociedad ci pensa

In estate era già stato molto vicino a lasciare il Manchester United (c'è stato anche l'interesse della Lazio), ma Jesse Lingard è rimasto sperando di trovare spazio nella squadra di Solskjaer. Nonostante sia stato incluso nelle liste della Premier League e della Champions League, il centrocampista non ha ancora mai giocato nelle due competizioni, collezionando solo due presenze in Coppa di Lega. Come riporta Sky Sports UK, il giocatore inglese starebbe quindi prendendo in seria considerazione l'idea di un trasferimento a gennaio: la Real Sociedad, che ha preso David Silva dal City in estate, potrebbe piazzare il colpo.