Lione, Aulas allontana Umtiti e assicura: "Nessuna offerta del Barça per Depay"

In un'intervista rilasciata a Canal Plus, il presidente dell'Olympique Lione Jean-Michel Aulas ha negato un interesse per Samuel Umtiti, difensore del Barcellona che sembrava vicino al suo ritorno in Francia. Inoltre Aulas ha smentito la cessione di Depay al Barcellona assicurando ''di non aver ricevuto alcuna offerta" per l'olandese dal club catalano. Su Aouar infine, Aulas ha spiegato che l'Arsenal non è stato ancora in grado di presentare un'offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro che lui ritiene necessaria per il centrocampista.