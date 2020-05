Lione, Aulas attacca il presidente del Marsiglia: "Mi chieda scusa e non lo porterò in tribunale"

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha ribadito a L'Equipe l'intenzione di voler denunciare il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, per diffamazione. Questo perché nei mesi scorsi il numero uno dell'OM aveva dipinto Aulas come "Lider Maximo" del calcio francese, criticandone l'atteggiamento. Questo poiché il presidente del Lione avrebbe voluto considerare la stagione 2019-20 "bianca", riconfermando per le coppe europee le squadre qualificate nel 2018-19. Ne è seguita una decisa risposta dello stesso Aulas che ha minacciato di portare in tribunale Eyraud. Stasera, sempre Aulas, si è detto disposto a fare un passo indietro se il suo omologo dovesse scusarsi.