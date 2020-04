Lione, Aulas contro il suo ds: "Ci ha voltato le spalle il secondo giorno di lockdown"

Confusione in casa Lione. Il presidente rossoblu Jean-Michel Aulas ha di fatto liquidato il suo direttore sportivo Florian Maurice: "Mi ha fatto molto male. L'ho avuto come giocatore e l'ho cresciuto giorno dopo giorno come dirigente. L'ho adorato e lui ci ha voltato le spalle il secondo giorno di lockdown, mentre due settimane prima aveva negato tutto. Questo non può che ferire. Per lui avevo immaginato Parigi, Barcellona o altro. Invece va al Rennes: mi auguro per lui che diventi un grandissimo club".