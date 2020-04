Lione, Aulas fissa il prezzo per Depay: per arrivare all'attaccante serviranno 50 milioni

vedi letture

Tutti pazzi per Memphis Depay. La stella del Lione piace molto ai club europei con il presidente Aulas che ha detto che farà di tutto per trattenerlo. Secondo quanto riportano i media francesi, il numero uno rossoblu avrebbe fissato il prezzo per il giocatore. Serviranno almeno 50 milioni per arrivare all'attaccante che si libererà a zero il 30 giugno del 2021.