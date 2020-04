Lione, Aulas si unisce a Al-Khelaifi: "Disposti a giocare all'estero. In Europa in corsa su 3 fronti"

vedi letture

Anche il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, è d'accordo con Nasser Al-Khelaifi sull'idea di completare la Champions League all'estero: "Ovviamente anche noi vogliamo finire il torneo, come tutte le competizioni. L'OL ha una squadra che può qualificarsi in tutte le competizioni e lo dimostra il fatto che il Lione è l'unica squadra qualificata nelle tre competizioni UEFA: siamo ai quarti di finale di Youth League, ai quarti di finale della Champions femminile e al ritorno degli ottavi di Champions maschile. Siamo a favore di andare in fondo e giocare ad agosto, in Francia a porte chiuse o all'estero" ha dichiarato a RMC.