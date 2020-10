Lione, Aulas su Depay: "A gennaio farà di tutto per vestire la maglia del Barcellona"

Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato di mercato: "Paquetà gioca nella stessa posizione di Reine-Adelaide. Senza la sua partenza avremmo avuto troppi giocatori in quel ruolo. Non ha accettato le proposte da Berlino e il Rennes si è tirata fuori. Per questo alla fine lo abbiamo dovuto cedere con la formula del prestito e con un riscatto dal valore della cifra che avevamo chiesto agli altri club". Su Depay ha aggiunto: "Oggi è deluso ma non nei confronti del Lione quanto nei confronti del Barcellona. Bartomeu mi ha chiamato due volte e due volte mi ha detto che non sapeva come fare per acquistarlo nonostante Koeman avesse promesso qualcosa al giocatore. Penso che farà di tutto per poter vestire la maglia dei catalani a gennaio anche se deciderà Juninho. Io non ho rinunciato all'idea di rinnovargli il contratto, ma visto che ha sempre detto di no, penso che sia difficile".