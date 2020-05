Lione, Aulas teme per l'addio di Depay: "Pensa di andar via senza coppe europee"

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato a Le Progrès della possibile partenza di Memphis Depay: "Al momento non c'è nulla di nuovo. Memphis mi dice che è pronto a parlare al suo ritorno. I suoi agenti affermano che sta pensando ad andar via in caso non dovessimo giocare le coppe europee. L'olandese è reduce da un grave infortunio ai legamenti del ginocchio, ma potrebbe tornare per l'ottavo di finale di Champions League contro la Juventus se, come anticipato dallo stesso Aulas, si giocherà il 7 agosto. "Farò di tutto per trattenere i giocatori, ma essi potrebbero guardare altrove nel caso non dovessero giocare le coppe europee".