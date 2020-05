Lione, comunicato ufficiale: "Stop al campionato, ripensateci. Rischiamo un danno enorme"

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lione lancia un appello a "fare marcia indietro" circa la decisione della LFP di chiudere la stagione 2019-20, assegnando titoli, decretando promozioni e retrocessioni e stabilendo le qualificate alle coppe europee. Questo per "evitare al calcio francese un enorme danno". Nello specifico, ecco un passaggio del comunicato: "Come possiamo garantire che tutti i club francesi siano in grado di finire l'anno senza fallire? Come concorrere con gli altri campionati stranieri che, per la stragrande maggioranza, hanno scelto con cautela di aspettare per il ritorno del loro campionato? Come si può evitare che il divario fra il calcio francese e tutti gli altri grandi paesi d'Europa cresca ancora?". Ricordiamo che il Lione, settimo in classifica, è stato escluso dalle coppe europee. Questo nonostante una finale di Cuope de France da disputare. "C'è tempo fino al 25 maggio per fare marcia indietro ed evitare al campionato francese un danno immenso".