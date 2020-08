Lione, Cornet: "Il Man City ci ha sottovalutato. Bayern? Sarà una gara complicata"

Dopo la vittoria conquistata contro il Manchester City, il giocatore dell'Olympique Lione Maxwell Cornet ha elogiato il lavoro della sua squadra e ha parlato anche della semifinale contro il Bayern Monaco: "Sono partite eccezionali da giocare, un quarto di finale di Champions League, non capita tutti i giorni. Questa sera mi è successo di segnare di nuovo, va bene. Ma dobbiamo ricordare il duro lavoro della squadra. Non è un caso che siamo qui oggi, abbiamo lavorato molto durante tutta la competizione. Avevamo tutti energia, ci siamo sforzati l'uno per l'altro, il lavoro è stato ripagato. La cosa più importante è remare tutti nella stessa direzione. Forse il City non ci aspettava a questo livello. Ci alleniamo ogni giorno per provare a fare questo tipo di prestazioni. Dobbiamo continuare così. Semifinale col Bayern Monaco? Conosciamo il suo potere offensivo, lo abbiamo visto di nuovo contro il Barça. Sarà una partita complicatissima da fare ma non c'è motivo per il quale non potremmo farcela".