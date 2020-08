Lione, Cornet: "Il mio segreto per segnare sempre al City? Ascolto il mister..."

Maxwell Cornet, autore del primo gol del Lione nel 3-1 al Manchester City, ha commentato in conferenza stampa: "Il mio segreto per segnare sempre al City? Non saprei, non ho un segreto. La cosa più importante è ascoltare il mister ed essere solidi da un punto di vista difensivo. Devi prima di tutto fare il lavoro di copertura, poi puoi creare delle occasioni da gol. Ha funzionato e sono felicissimo per la squadra".