Lione, Dembélé: "Lo spirito del gruppo è cambiato dopo il lockdown"

Ousmane Dembélé, eroe della serata di ieri a Lisbona con le sue due reti che hanno permesso al Lione di battere il Manchester City. L'attaccante ha vinto il premio di man of the match della serata: "Dopo la pausa ci siamo promessi che avremmo dato tutto. Ogni volta che scendiamo in campo diamo il 100%. Credo che lo spirito del gruppo sia cambiato e questa è un'ottima cosa per il futuro. Siamo ancora in questa competizione e questo significa che siamo un'ottima squadra. Certo, un giocatore è sempre triste quando non parte titolare. Ma è importante restare concentrati, le partite sono lunghe. Non è finita fino a quando l'arbitro non fischia. E quando sono sceso in campo ho dato tutto quello che potevo per aiutare la squadra a vincere".