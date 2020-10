Lione, Depay chiama Koeman: "Mercato? Avrò altre proposte a gennaio"

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Memphis Depay al Barcellona ma alla fine non si è concretizzato. L'olandese però non si dà per vinto e spiega che a gennaio probabilmente tornerà tutto in ballo: "Ho 26 anni e il mio trasferimento non costerà quasi nulla. Quindi mi pare normale che i club mostrino interesse. Barcellona? Era ormai tutto fatto. Pesto ci sarà la finestra di trasferimento di gennaio. Resta da vedere come andrà a finire. Non sto dicendo che me ne andrò di sicuro, ma probabilmente ci saranno altre proposte per me".