Lione, Depay e Aouar hanno tempo fino a venerdì per cambiare squadra

Chi vuole Memphis Depay e Houssem Aouar, dovrà accelerare i tempi cercando di chiudere entro venerdì . A confermarlo, ai microfoni di Téléfoot, il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas che in merito ha dichiarato: "Diremo ai giocatori che se non c'è accordo per una cessione prima di venerdì, a nessuno sarà concesso di andar via. I giocatori che non vanno via entro venerdì restano. Non abbiamo necessità di cedere, posso dirlo tranquillamente. Possiamo parlare con i giocatori e i club in merito a trasferimenti che possono avvenire in un anno".