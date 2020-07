Lione, Depay torna in campo dopo 7 mesi e segna subito: l'arma in più di Garcia

La rottura del legamento crociato subita nello scorso dicembre avrebbe dovuto far perdere a Memphis Depay tutta la seconda parte della stagione e l'Europeo con la maglia dell'Olanda. Come sappiamo, però, le cose sono andate diversamente: l'attaccante del Lione ha sfruttato la lunga sosta per recuperare e ora è tornato a disposizione di mister Garcia, che può disporre di un'arma in più nelle due sfide importantissime che attendono il Lione. E Depay sembra già in buone condizioni, nonostante i sette mesi lontani dal campo: l'attaccante ha segnato il gol del 2-0 del suo Lione, che sta giocando contro il Celtic in amichevole. PSG e Juventus sono avvisate.