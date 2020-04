Lione, difficile il riscatto di Ekambi causa problemi economici: tornerà al Villarreal

Difficilmente l'Olympique Lione riuscirà a riscattare Toko Ekambi dal Villarreal. Secondo le ultime indiscrezioni di Superdeporte infatti il club francese non è in buone condizioni economiche e il giocatore non ha impressionato la società, dunque a fine prestito Ekambi tornerà probabilmente in Spagna e il Villarreal non riceverà gli 11 milioni per il riscatto.