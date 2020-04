Lione fuori dalle Coppe: pronto il ricorso e la richiesta di risarcimento danni

In Francia i campionati sono ufficialmenti terminati, con il PSG che si è laureato campione in Ligue. Il Lione, che prima della sospensione del campionato a causa dell'emergenza Coronavirus era settimo in classifica, è clamorosamente fuori dalle Coppe. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Lione fa sapere che si riserva il diritto di presentare un ricorso contro questa decisione e di chiedere un risarcimento danni, visto che il danno per il club ammonta a diverse decine di milioni di euro.