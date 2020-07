Lione, Garcia: "Abbiamo cambiato la preparazione, abbiamo due gare importanti da giocare"

"Abbiamo due partite importanti da giocare (PSG e Juventus, ndr). Siamo motivati". Rudi Garcia, tecnico del Lione, è convinto del momento dei suoi giocatori. Domani l'OL scenderà in campo per la Coupe de la Ligue, sfidando il Paris Saint-Germain: "Abbiamo cambiato la preparazione, vogliamo creare problemi al PSG. Cercheremo di fare di tutto per poter vincere il trofeo. Sarà importante anche la preparazione in vista del caldo, sarà molto importante prendere in considerazione questo fattore", ha dichiarato l'ex tecnico della Roma.