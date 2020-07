Lione, Garcia: "Abbiamo perso 3 giocatori. In attacco siamo a posto, poche alternative dietro"

L'Oympique Lione di Rudi Garcia si prepara alla sfida contro la Juventus in Champions League e contro il Paris Saint-Germain in Coppa di Lega. Nei prossimi giorni i francesi affronteranno Celtic e Rangers nel Veolia Trophy, un quadrangolare che vedrà protagonista anche il Nizza. L'ex tecnico della Roma ha parlato nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, facendo riferimento soprattutto ai giocatori che ha perso nelle scorse settimane perché ceduti: "Abbiamo perso tre giocatori per il finale di stagione. Non è una buona notizia, ma va così. Tousart è stato ceduo a gennaio, mentre Gouiri non aveva giocato molto, a differenza di Terrier. Però sono d'accordo con la dirigenza: vendere Martin era necessario e non ci saranno conseguenze, siamo troppi davanti. C'è stata una buona occasione per noi e per lui e l'abbiamo colta. Non è davanti che mancano soluzioni, ma in difesa".