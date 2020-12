Lione, Garcia esalta De Sciglio: "Ha giocato alla grande. Prenderlo è stata un'ottima scelta"

Rudi Garcia, allenatore del Lione, commenta il successo dei suoi contro il Paris Saint-Germain, esaltando la prestazione di De Sciglio: "Ovviamente sono molto soddisfatto di Mattia. Ha giocato molto bene nell'ultima gara col Metz. Sapevo che col giallo di Leo Dubois sarebbe entrato presto in gioco, avendo a che fare principalmente con Mbappé, per coprire lui e Neymar. È complicato quando hai già un giallo. Mattia è entrato in partita 'alla grande' come si dice in italiano. Ha giocato ad alto livello, come sa fare lui. Prenderlo è stata un'ottima scelta, perché Dubois non aveva più un concorrente. A sinistra abbiamo Maxwel Cornet, una punta trasformata in difensore e un giovane, Melvin Bard, che deve ancora migliorare. Il grande punto di forza di Mattia è che può giocare sia a sinistra che a destra. Potrebbe fare persino il difensore centrale se fosse necessario".