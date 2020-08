Lione, Garcia: "Guardiola è un maestro ma la battaglia tattica l'abbiamo vinta noi"

Rudi Garcia ha commentato il successo del suo Lione contro il Manchester City. Un 3-1 che porta i francesi in semifinale di Champions League: "Sono davvero orgoglioso, abbiamo fatto molto bene contro una grande squadra e un grande allenatore come Guardiola. È un grande, grandissimo risultato per noi. Siamo molto felici di aver raggiunto la semifinale di Champions, è molto importante per noi. Siamo sempre stati considerati come gli sfavoriti in ogni partita, ma noi crediamo nel nostro gruppo e nel nostro calcio. Diamo sempre tutto sul campo e stasera lo spirito di squadra dei miei è stato fantastico. Tatticamente Pep (Guardiola, ndr) è un maestro ma credo che stavolta la battaglia tattica l'abbiamo vinta noi".