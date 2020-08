Lione, Garcia: "Il Bayern ha numeri incredibili. Ma li aveva anche il City prima di affrontarci"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern, ha parlato il tecnico Rudi Garcia. Sull'avversario: "È una squadra molto completa. Ma pensiamo alle statistiche del City prima dell'ultima gara, avremmo dovuto dirci che c'era poco da fare. Vale lo stesso discorso per il Bayern. Hanno numeri incredibili. E sappiamo di essere sfavoriti. Ma come ha detto Anthony Lopes, approcceremo questa gara come abbiamo fatto con Juventus e Manchester City, logicamente da sfavoriti. Quindi con umiltà. Anche se sappiamo di avere meno chances di loro, sappiamo comunque di avere qualche possibilità. Bisognerà cogliere le opportunità, come nei due turni precedenti".