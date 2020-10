Lione, Garcia: "Mi piacciono i palleggiatori come Paqueta. De Sciglio di tecnica superiore"

vedi letture

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Strasburgo. Sul mercato: "La cosa più importante è fare con le forze a disposizione. Dobbiamo porci un obiettivo, tirarci fuori da questo 14° un posto che non è degno dell'OL e tornare sul podio. Abbiamo perso Martin Terrier e Betrand Traoré in attacco. Non siamo più numerosi di prima. Mi piacciono i giocatori di palleggio come Lucas Paqueta. È un giocatore che sto scoprendo. Avevo seguito i suoi bei inizi in Italia. È un giocatore creativo, generoso, che lavora. Deve adattarsi alla squadra. Non ho preoccupazioni. Con lui posso parlare italiano, poter interagire con lui è una vera ricchezza. Mattia De Sciglio è tecnicamente di livello superiore e la sua intelligenza di gioco si vede subito. Djamel Benlamri è un guerriero e lo vediamo in allenamento".