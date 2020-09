Lione, Garcia: "Partenza che non mi soddisfa. Ma è colpa mia se non abbiamo vinto"

Dopo l'1-1 arrivato sul campo del Lorient, il tecnico dell'Olympique Lione Rudi Garcia ha fatto mea culpa: "Non possiamo ritenerci soddisfatti di questo punto. Non abbiamo fatto una bella partita anche se il secondo tempo avrebbe dovuto permetterci di vincere. Il primo è stato insignificante ma la colpa è mia. Ho sbagliato sistema di gioco e il modo in cui ho schierato la squadra. Abbiamo sbagliato sul gol che abbiamo subito. Abbiamo fatto troppo poco. Sono ancora due punti persi e una partenza diesel, il che non mi piace affatto. Non abbiamo scuse, dobbiamo fare di più. Non è affatto soddisfacente pareggiare tre nelle ultime quattro partite".