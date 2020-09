Lione, Garcia su Aouar: "Si sta riprendendo e valuteremo se sarà pronto venerdì"

A due giorni dalla trasferta di Bordeaux, ha parlato in conferenza stampa Rudi Garcia ha parlato di Houssem Aouar: "Ha ripreso ad allenarsi con lui e ha il via libera da parte del medico. Ed è una buona notizia. È stato fermo per diversi giorni e dovremo valutare se sarà pronto per venerdì". Il centrocampista è un obiettivo di mercato della Juventus.