Lione, Garcia su Depay: "È stato disponibile al 100% anche nel periodo di mercato"

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Strasburgo. Su Memphis Depay: "Ho parlato con molti giocatori richiesti perché avevo delle partite da giocare. Tutti mi hanno assicurato che erano al 100% disponibili e in grado di dare il massimo. Ne ero sicuro, ma queste sono situazioni inquietanti. È un bene che sia stato il capitano a venire alla conferenza. Non ho dubbi che i giocatori che ci sono non saranno disturbati da questa finestra di mercato che è stata troppo lunga".