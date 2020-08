Lione, Garcia sul City: "È strafavorito come lo era la Juventus. Ma tutto è in discussione"

Rudi Garcia, tecnico dell'Olympique Lione, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Manchester City ai microfoni di SKY: "La scelta non c'è, sono contento di essere qui con il mio Lione. Sappiamo che, come nel giro precedente, il favorito è il Manchester City come lo era la Juventus. Vogliono vincere la Champions League, ma abbiamo l'ambizione per arrivare alle semifinali. C'è fiducia, nelle due partite si può competere con le grandi d'Europa. Speriamo ci possa aiutare il fatto che sulla partita secca avremo forse più chance di passare il turno. Sapendo che i primi due quarti di finale che tutti sono messi in discussione. L'Atalanta era quasi qualificata al minuto novanta e il Lipsia che ha eliminato l'Atletico Madrid... Possiamo sperare che sia la stessa cosa. Il City è strafavorito".