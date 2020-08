Lione, Garcia: "Usiamo le emozioni di Lisbona per crearne nuove in campionato"

In vista della sfida casalinga di venerdì sera contro il Dijon, il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa: "Rafael è squalificato dopo l'espulsione in Coppa di Lega. Anche Kadewere non è disponibile. Sappiamo che venerdì incontreremo una squadra compatta. Dovremo trovare gli spazi o addirittura crearli. Possiamo fare cinque cambi quindi più giocatori saranno influenzati durante le partite, abbiamo visto che questo potrebbe fare la differenza. Abbiamo un gruppo che si conosce bene. Abbiamo anche mostrato cose belle, i giocatori devono usare le emozioni vissute a Lisbona per crearne di nuove. Il nostro pane quotidiano è il campionato e inizia venerdì".