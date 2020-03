Lione, il club mette i giocatori in disoccupazione parziale

Come Amiens e Montpellier, anche il Lione ha deciso di mandare i giocatori in disoccupazione parziale a partire da questa settimana. "A seguito delle misure prese dalle autorità per combattere la diffusione del COVID-19, che hanno portato alla sospensione di tutte le competizioni e degli allenamenti, l'Olympique Lyonnais, come altri club di Ligue 1, riferisce di aver messo tutto il personale sportivo in disoccupazione parziale fino a nuovo avviso". Nella giurisdizione francese, lo Stato compenserà lo stipendio fino a 4,5 volte il salario minimo. La società invece pagherà il 70% del salario lordo.