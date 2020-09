Lione, Juninho e il sogno Benzema: "Stiamo aspettando il momento giusto per l'offerta"

Il direttore sportivo del Lione Juninho ha parlato ai microfoni di RMC della possibilità di vestire la maglia rossoblu a Karim Benzema: "Il nostro sogno è vedere Benzema con la nostra maglia. Sta facendo molto bene, sarebbe interessante anche per lui se accettasse di tornare. E’ il sogno di tutti vederlo tornare da noi per fare forse due stagioni, giocare la Champions League con noi, segnare gol, aiutarci a ottenere buoni risultati, essere un leader, portare la fascia da capitano e portare tutta la sua esperienza con le sue quattro vittorie in Champions di cui una da capocannoniere. Ci riusciremo? Non lo so. Certo, ci vorrà uno sforzo perché non possiamo pagare lo stipendio che riceve al Real Madrid. Stiamo aspettando il momento giusto".