Lione, Marcal: "Giocare con la Juve a porte chiuse può essere un vantaggio per noi"

Fernando Marcal, difensore del Lione, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Reims ma anche della sfida di Champions contro la Juventus che dovrebbe disputarsi a Torino la prossima settimana a porte chiuse: "E' un po' strano giocare una gara a porte chiuse. Non è una consuetudine ascoltare il nostro allenatore, specialmente quando siamo dall'altra parte del campo. Comunque non avere tifosi è una grossa perdita. Quando abbiamo i nostri tifosi alle spalle, valgono come un dodicesimo uomo. Per questo forse giocare contro la Juventus, nel loro stadio, senza tifosi bianconeri, potrebbe essere un vantaggio".