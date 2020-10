Lione, niente Barcellona per Depay: l'olandese resta in Ligue 1

Secondo quanto riportato da RMC Sport Memphis Depay non lascerà il Lione per firmare con il Barcellona. I catalani non hanno trovato il modo di cedere Dembelé e per questo motivo non possono completare l'acquisto dell'attaccante olandese.